На "Ленфильм" нетрезвый посетитель разбил витрину и украл цилиндр Олега Даля

В "Ленфильме" очень надеются на возвращение этого музейного экспоната.

Стало известно, что в минувшие выходные на киностудии "Ленфильм" украли цилиндр Олега Даля из фильма "Приключения принца Флоризеля". Об этом 21 марта рассказали в пресс-службе киностудии.

Как рассказали сотрудники "Ленфильма", нетрезвый посетитель воспользовался тем, что на этаже никого не было, и разбил витрину в открытой части экспозиции музейного пространства. Злоумышленник забрал цилиндр Олега Даля. Инцидент записали камеры видеонаблюдения.

В "Ленфильме" очень надеются на возвращение этого музейного экспоната. В пресс-службе добавили, что "полиция уже ведет расследование, мы надеемся на благополучный исход, а также на здравомыслие и благоразумие людей. Если кто-то знает о местонахождении цилиндра, просим откликнуться. Мы будем признательны за любую информацию или возвращение реликвии".

Если у вас есть какая-то информация о местонахождения цилиндра Олега Даля, то вы можете обратиться в полицию или киностудию по номеру: +7 (911) 991-25-02.

Ранее мы сообщали, что на Ленфильме стартовали съемки фильма про футбольный матч в блокадном Ленинграде. Съемки будут проходить на улицах города, в музее электрического транспорта, а также на футбольном поле.

Фото: Telegram / Киностудия "Ленфильм"