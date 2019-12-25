На Ленфильме стартовали съемки фильма про футбольный матч в блокадном Ленинграде

В Ленфильме стартовали съемки фильма "Блокадный футбол" режиссера Вагенака Балаяна. Об этом сообщила пресс-служба киностудии.
Сюжет расскажет о футбольном матче, который состоялся 31 мая 1942 года в Блокадном Ленинграде. Игра прошла между "Динамо" и командой, собранной из оставшихся в городе футболистов ленинградских клубов "Зенит" и "Спартак".
Съемки будут проходить на улицах Петербурга, а также в музее электрического транспорта и на футбольном поле.
Ранее мы писали, что киностудии "Ленфильм" исполнилось 108 лет.
Фото: Instagram / lenfilmstudios
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