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На Ладожском вокзале задержали находящегося в федеральном розыске мошенника
Сегодня, 16:03
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На Ладожском вокзале задержали находящегося в федеральном розыске мошенника

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Мужчина приехал в Петербург из Новокузнецка.

В понедельник, 6 июля, транспортные полицейские задержали на территории Ладожского вокзала в Петербурге 36-летнего гражданина. Как сообщили в пресс-службе СПб ЛУ МВД России на транспорте, мужчина находился в федеральном розыске.

Правоохранители разыскивали гражданина, подозреваемого в совершении мошенничества в Краснодарском крае. В Петербург мужчина приехал поездом из Новокузнецка, был задержан и доставлен в дежурную часть. Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания, инициатор розыска уведомлен о поимке гражданина.

Тем временем, полиция ищет поджигателя автомобилей с Кондратьевского проспекта

Фото: pixabay

Теги: ладожский вокзал, федеральный розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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