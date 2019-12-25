Полиция ищет поджигателя автомобилей с Кондратьевского проспекта

Неизвестный облил и поджег одну иномарку, но три соседние тоже вспыхнули.

В воскресенье, 5 июля, полиция Калининского района получила сообщение о горящих автомобилях во дворе дома №68 корпус 4 по Кондратьевскому проспекту. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, в ночи полыхали сразу четыре иномарки.

В результате пожара в автомобиле "Опель Корса" выгорел салон, а "Мерседес Бенц", "Шкода Фабиа" и "Рено Сандеро" сгорели целиком. Пострадавших не оказалось. Полицейские выяснили, что виноват в ночном пожаре неизвестный злоумышленник: около трех часов ночи мужчина облил некой жидкостью "Мерседес" и поджег машину, после чего скрылся. Вероятно, на другие три машины пламя перекинулось само.

Преступника ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pixabay