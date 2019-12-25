Мигрант обжег себе половой орган и шею в Петербурге

Он пытался пожарить мясо на костре.

Мигрант в Петербурге по неосторожности получил травмы во время розжига костра в Красносельском районе. Инцидент произошел еще в июне, но известно об этом стало только сейчас. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел у дома №5 по Набережной улице. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил пожарить мясо, костер он решил развести с помощью розжига и в этот момент сильно обжегся. У пострадавшего 10% ожог полового органа, 6% - левой ноги, в меньшей степени пострадали левая сторона шеи, грудная клетка, живот и пах.

После случившегося мужчину отправили в реанимацию, на данный момент его состояние не уточняется.

В мае петербуржец ночью провалился в яму с кипятком.

Фото: Piter.TV