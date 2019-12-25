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На Лабораторном проспекте закрыли незаконную автолавку
Сегодня, 14:34
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IRINA_CHALKINA

На Лабораторном проспекте закрыли незаконную автолавку

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Землепользователей привлекут к административной ответственности.

В четверг, 11 июня, стало известно о том, что на Лабораторном проспекте закрыли незаконную автолавку. Об этом сообщила пресс-служба петербургского комитета по контролю за имуществом.

Предпринематели незаконно заняли участки на Лабораторном проспекте, возле дома № 24, литера А. Там были установлены павильоны, где страховали ТС, делали номера и готовили документы по переоформлению машин.

Все автолавки изъяли. Землепользователей привлекут к административной ответственности.

Ранее мы сообщали о том, что в доме на Лесном проспекте демонтировали аварийный балкон.

Фото:пресс-служба петербургского комитета по контролю за имуществом

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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