Землепользователей привлекут к административной ответственности.

В четверг, 11 июня, стало известно о том, что на Лабораторном проспекте закрыли незаконную автолавку. Об этом сообщила пресс-служба петербургского комитета по контролю за имуществом.

Предпринематели незаконно заняли участки на Лабораторном проспекте, возле дома № 24, литера А. Там были установлены павильоны, где страховали ТС, делали номера и готовили документы по переоформлению машин.

Все автолавки изъяли. Землепользователей привлекут к административной ответственности.

Ранее мы сообщали о том, что в доме на Лесном проспекте демонтировали аварийный балкон.

Фото:пресс-служба петербургского комитета по контролю за имуществом