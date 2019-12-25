На Лабораторном проспекте в Петербурге закрыли незаконные автолавки

На Лабораторном проспекте в Петербурге силами ККИ закрыли нелегальную автолавку. Как рассказали в пресс-службе комитета по контролю за имуществом, четыре павильона площадью свыше 60 "квадратов" самовольно заняли участок.
В металлических гаражах-боксах предоставляли услуги автострахования, подготавливали документы по переоформлению транспортных средств и изготавливали госномера. По соседству также незаконно процветал бизнес в двух автолавках. Отмечается, что в павильонах не нашли контрольно-кассовой техники. Землепользователи отказались покидать территорию в срок, поэтому сотрудники ККИ взялись за снос павильонов и вывоз лавок.
Пользователей привлекли к административной ответственности.
Ранее на Хасанской снесли незаконный автосервис, задолжавший городу 6 млн рублей за аренду.
Фото: пресс-служба ККИ
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