На Лабораторном проспекте в Петербурге закрыли незаконные автолавки

Несколько павильонов самовольно заняли участок для автобизнеса.

На Лабораторном проспекте в Петербурге силами ККИ закрыли нелегальную автолавку. Как рассказали в пресс-службе комитета по контролю за имуществом, четыре павильона площадью свыше 60 "квадратов" самовольно заняли участок.

В металлических гаражах-боксах предоставляли услуги автострахования, подготавливали документы по переоформлению транспортных средств и изготавливали госномера. По соседству также незаконно процветал бизнес в двух автолавках. Отмечается, что в павильонах не нашли контрольно-кассовой техники. Землепользователи отказались покидать территорию в срок, поэтому сотрудники ККИ взялись за снос павильонов и вывоз лавок.

Пользователей привлекли к административной ответственности.

Ранее на Хасанской снесли незаконный автосервис, задолжавший городу 6 млн рублей за аренду.

Фото: пресс-служба ККИ