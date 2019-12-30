Смольный сносит незаконные гаражи в Калининском районе

Практически все гаражные боксы "освобождены собственниками либо захламлены".

В четверг, 9 января, Комитет по контролю за имуществом Петербурга приступил к ликвидации незаконных гаражей в Калининском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как оказалось, ранее соответствующий участок вблизи дома 29 по Лабораторному проспекту был отдан в аренду потребительскому обществу "Барс". Однако в ноябре 2019 года в договор внесли изменения. Город попросил освободить часть территории. Её планируется реализовать в качестве проезда к жилому комплексу.

В итоге арендатор проигнорировал эти изменения. По словам сотрудников, которые обследовали гаражи перед сносом, практически все гаражные боксы "освобождены собственниками либо захламлены".

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Фото:кки