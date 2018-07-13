Пятый энергоблок на ЛАЭС вернулся к работе после ремонта

Сейчас он несет нагрузку в 600 МВт.

Во вторник, 12 мая, на Ленинградской АЭС подключили к энергосистеме России пятый энергоблок ВВЭР-1200 после завершения планового ремонта. Как сообщили в пресс-службе ЛАЭС, энергоблок вывели на уровень 600 МВт из-за диспетчерских ограничений.

Еще 29 апреля блок штатно отключили от сети по заранее согласованной заявке и по графику ремонтов АЭС. Теперь вместе с пятым в работе находятся второй, третий, четвертый энергоблоки РБМК-1000. Уже работающие объекты несут нагрузку в 3250 МВт. Отмечается, что радиационная обстановка на промышленной площадке и в зоне наблюдения – в пределах естественных фоновых значений.

Ранее мы рассказывали, что петербургский "Водоканал" усилит очистку сточных вод от виновников цветения моря.

Фото: ЛАЭС / "ВКонтакте"