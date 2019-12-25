Отдыхающие завалили Кузьмоловский карьер горой мусора

На берегу местного водоема образовалась огромная свалка.

Кузьмоловский карьер во Всеволожском районе Ленобласти завалили горой мусора. Очевидцы пожаловались на огромную свалку, которую устроили отдыхающие на берегу местного водоема. В сети появились фотографии с ужасающей картиной.

"Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки", - написал автор поста.

Стоит отметить, что гора мусора образовалась не за эти выходные, а постепенно росла с начала лета. Пользователи интернета раскритиковали как приезжих, которые оставляют после себя отходы, так и администрацию, которая не спешит устранять свалку.

"Твою ж мать. И притом большинство на машинах, в чем сложность взять и увезти. А если и без, то тащить туда смогли, а обратно нет. Сами же потом туда едут, *** (зачем) так делать!?" – написал один из комментаторов.

"Хрюхи, где поел, там и насрал", - написал другой.

"Администрация не заботится об экологии, читай - о людях!!!" – отметила третья.

Ранее прокуратура потребовала убрать свалку на Витебском проспекте.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург