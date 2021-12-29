Сейчас объект работает по обычному расписанию.

На Кузбассе из шахты "Комсомолец" эвакуировали более 50 шахтеров. Н данный момент известно, что причиной инцидента стала потеря напряжения электроэнергии на котельной вентиляционного ствола номер два. Сейчас режимный объект функционирует в штатном режиме. Такое заявление журналистам сделали представители пресс-службы компании "СУЭК-Кузбасс". Ситуация зафиксирована в 09:10 по местному времени (в 05:10 по московскому времени).

В целях исключения подачи холодного воздуха в горные выработки шахты на время устранения причин отключения было принято решение об остановке вентилятора главного проветривания. пресс-служба компании

Известно, что на поверхность были выведены все шахтеры. К 11:40 утра (07:40 по Москве) работы по восстановлению подачи тепла возобновлены. На данный момент вентилятор запущен в работу.

МССС показал видео со строительства "коричневой" линии метрополитена.

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