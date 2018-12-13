На Кушелевской дороге перевернулся автомобиль: есть жертвы

Трое человек попали в больницу, еще один погиб.

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП, которое закончилось смертельным исходом. В ночь на 10 мая на Кушелевской дороге автомобиль в препятствие и перевернулся.

Петербуржцы рассказали, что нарушитель врезался в разделитель, а после транспортное средство перевернулось. В момент аварии в иномарке находилось три человека. Один из пассажиров был в состоянии сильного опьянения.

Изначально свидетели аварии сообщили, что машина сбил пешехода. Однако, позже сотрудники ГИБДД выяснили, что пострадавший мужчина вылетел из машины через стекло. Он погиб. Остальные пассажиры и водитель госпитализированы в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Садовой улице мотоцикл влетел в автобус.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб