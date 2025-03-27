Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения.

На Курильских островах завершено расследование хищения 15,7 млн рублей при строительстве многоэтажек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Сахалинской области.

По данным следствия, в 2017 году между государственным агентством и руководителем строительной организации был заключен контракт на строительство жилых зданий. На эти цели выделили боле 743 млн рублей. Из этой суммы подрядчику перечислили аванс в размере 195 млн рублей.

Отмечается, что работы велись с нарушениями и использованием дешевых материалов. Факты противоправной деятельности выявили сотрудники УЭБиПК УМВД России по Сахалинской области в 2020 году. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения.

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