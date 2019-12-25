В Калининском районе пьяный водитель врезался в машину сотрудника ГИБДД

Полицейский задержал правонарушителя.

В свой выходной полицейский задержал пяьного водителя "Ягуара" после аварии на проспекте Культуры, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Авария произошла в субботу, 13 февраля. Пьяный мужчина захотел перестроиться в другую полосу, но не заметил машину, в которой ехал сотрудник ОГИБДД УМВД России по Невскому району. Провонарушитель планировал скрыться с места ДТП, но был задержан полицейским. Позже выяснилось, что мужчина был лишен водительских прав.

В результате аварии никто не пострадал. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Ранее Piter.TV сообщили, иномарка насмерть сбила неосторожного пешехода на проспекте Маршала Блюхера.

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