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Иномарка насмерть сбила неосторожного пешехода на проспекте Маршала Блюхера
Сегодня, 8:57
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Иномарка насмерть сбила неосторожного пешехода на проспекте Маршала Блюхера

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Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.

Вечером 10 февраля на проспекте Маршала Блюхера произошло смертельное ДТП. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, автомобиль сбил пешехода.

Установлено, что 32-летний водитель "Ленд Ровера", двигаясь по проспекту от Лабораторного проспекта в сторону Кушелевской дороги, наехал на 45-летнего уроженца Удмуртской республики. Мужчина перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и вне зоны его видимости. Столкновение оказалось смертельным: пешеход умер от полученных травм в карете скорой помощи. 

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Фото: pixabay

Теги: пешеход, сбили человека
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости СПб,

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