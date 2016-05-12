Иномарка насмерть сбила неосторожного пешехода на проспекте Маршала Блюхера

Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.

Вечером 10 февраля на проспекте Маршала Блюхера произошло смертельное ДТП. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, автомобиль сбил пешехода.

Установлено, что 32-летний водитель "Ленд Ровера", двигаясь по проспекту от Лабораторного проспекта в сторону Кушелевской дороги, наехал на 45-летнего уроженца Удмуртской республики. Мужчина перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и вне зоны его видимости. Столкновение оказалось смертельным: пешеход умер от полученных травм в карете скорой помощи.

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Фото: pixabay