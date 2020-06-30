На Кубинской улице 30 пожарных тушат два склада

Ранг возгорания повысили до № 2.

Сегодня, 4 сентября, в Московском районе Петербурга произошел большой пожар. Об этом сообщили в пресс-служе МЧС по региону.

Ранним утром на Кубинской улице загорелись два склада площадью 1600 "квадратов" и 2000 "квадратов". Огонь прибыли тушить 30 спасателей на 6 спецмашинах. Ранг пожара повысили до № 2.

Сведений о пострадавших не поступало. Пламя продолжают тушить. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что зз горящей квартиры на Богатырском эвакуировали мертвую женщину.

Фото: Piter.tv