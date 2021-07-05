На Кубе изолировали более 150 российских туристов из-за положительных тестов на коронавирус. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на генконсула РФ на Кубе Нану Мгеладзе.
Туристы прибыли на территорию данной страны в период с 30 июня по 2 июля. Власти страны хотели отправить граждан РФ в дополнительный отель-обсерватор, но представители российской дипломатической миссии убедили их оставить туристов в гостиницах.
Сами россияне не согласны с такими решениями. Они заявляют, что имеют на руках справки о наличии антител. Кроме того, туристы указали на отсутствие жалоб по состоянию здоровья. Теперь им предстоит сдать повторные тесты на коронавирус. До получения результатов граждане РФ обязаны быть на самоизоляции в гостинице.
Мгеладзе посоветовала россиянам отнестись ответственно к планированию своего отдыха за границей, так как возникновение подобных ситуаций не исключено.
Ранее в Москве больных острыми респираторными вирусными инфекциями обязали соблюдать изоляцию.
Видео: Instagram/katerina_tyuleneva_76
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