На Кубани вступили в силу новые правила заселения туристов

с 1 июля заселиться в гостиницы смогут и переболевшие COVID-19 отдыхающие.

Власти Краснодарского края разрешили заселять в гостиницы не только привитых, но и переболевших коронавирусом туристов. Об этом информирует пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Согласно опубликованным данным, с 1 июля переболевшие COVID-19 приезжие имеют право въехать в отель, если у них на руках имеется документ, который может подтвердить факт перенесенного заболевания. Он может быть представлен как в электронном, так и бумажном варианте. Однако, со дня выздоровления должно пройти не более полугода.

Кроме того, до 1 августа отправиться на курорты Кубани можно и с ПЦР-тестом, который следует сделать не ранее чем за 72 часа до заселения. Уточняется, что детям до шести лет результат теста на коронавирус не потребуется.

А вот начиная с 1 августа, предоставление сертификата о вакцинации от COVID-19 или справки о медотводе, кроме отрицательного ПЦР-теста, станет обязательным. Тест также будут требовать и у несовершеннолетних старше шести лет.

Ранее мы сообщали, что россияне не готовы вакцинироваться ради отпуска на отечественных курортах. Прививаться от COVID-19 ради отдыха в Краснодарском крае готовы в шесть раз меньше граждан РФ, чем ради отдыха за границей.

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