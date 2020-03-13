На Кубани выявили всех, кто контактировал с больным коронавирусом

Под наблюдением медиков в Краснодарском крае сейчас находится менее 20 человек

В Краснодарском крае под наблюдение взяли всех, кто контактировал с больным коронавирусом жителем.

ТАСС со ссылкой на замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяны Гречаной сообщает, что все, кто контактировал с жителем Краснодарского края, у которого выявлен коронавирус нового типа, выявлены и наблюдаются у медиков. Всего их менее 20 человек. Все эти граждане были обследованы лабораторно, подозрений на наличие коронавируса у них на данный момент нет.

Житель Краснодарского края вернулся из Италии 5 марта и почувствовал себя плохо. При обследовании у него выявили коронавирус. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, близко к легкой степени тяжести, угрозы его жизни нет.

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