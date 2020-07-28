На Кубани в Мостовском районе прошел мощный ураган

За несколько минут ураган сорвал крыши с домов.

В Мостовском районе Кубани прошел мощный ураган со шквалистым ветром.

Накануне, 27 июля, районы Кубани накрыл ураган. Больше всех от стихии пострадал Мостовской район. Очевидцы рассказали, что сильный ветер продолжался всего несколько минут. Но за эти мгновения ветер снес крыши со зданий, вырвал деревья и повалил мачты освещения.

После шквалистого ветра прошел мощный ливень с градом. Пострадавших и погибших нет.

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Видео: YouTube/ Южные дела

Фото: Instagram/yuryevnasvetlana