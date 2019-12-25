На Кубани в ДТП с микроавтобусом погибли 2 человека, еще 7 пострадали

Микроавтобус перевозил рабочих строительной фирмы и принадлежал юрлицу.

В жутком лобовом ДТП с микроавтобусом в ДТП погибла семейная пара.

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает, что накануне, 17 мая, в Краснодарской крае на трассе Крымск - Неберджаевская произошло лобовое столкновение микроавтобуса "Тойота" и легкового автомобиля "Лада Приора". По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречной отечественной легковушкой.

В результате ДТП на месте ДТП погибли водитель и пассажирка, семейная пара, из "Лады". Водитель микроавтобуса и 6 его пассажиров доставлены в больницу с травмами различной тяжести.

Уточняется, что микроавтобус принадлежит юрлицу и перевозил рабочих фирмы.

Ранее: Опубликовано видео крушения самолета пилотажной группы "Снегири" в Канаде, где погиб пилот​​​​​​​

Фото: ВК, ЧП Краснодар | новости