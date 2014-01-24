Еще один несовершеннолетний пассажир Audi пострадал.

На Кубани в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел утром 12 августа на федеральной автодороге "Майкоп - Бжедугхабль - Усть-Лабинск - Кореновск". Водитель УАЗа выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Audi.

В результате аварии погибли водители двух автомобилей и 10-летний мальчик, который находился внутри иномарки. Еще один несовершеннолетний пассажир Audi пострадал. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Видео: Telegram / 23 МВД