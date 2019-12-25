На Кубани школьный автобус протаранил легковушку

В салоне автобуса на момент аварии было 27 школьников.

В Тбилисском районе Краснодарского края школьный автобус попал в ДТП.

Авария произошла около 7 часов 40 минут на нерегулируемом перекрестке трассы Тбилисская - Нововладимировская. По предварительным данным, водитель школьного автобуса не предоставил приоритетного права проезда "Оке" и допустил столкновение.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки получили травмы. Водитель автобуса и школьники не пострадали. Учащиеся были доставлены в учебное заведение другим автобусом. Краевая прокуратура даст оценку обеспечению школой соблюдения условий организации работы водителя, прохождение им периодических программ по повышению квалификации, обеспечивающих безопасность дорожного движения, сообщает издание "Кубанские Новости".

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