На Кубани проверят видео, где скорая оставляет задыхающегося пациента

После обследования в больнице медики вернули пациента к дому.

На Кубани проверят видео, где новороссийская скорая оставляет задыхающегося пациента. В региональном Минздраве заявили, что организована служебная проверка.

На видеоролике запечатлён задыхающийся в подъезде мужчина. После обследования в больнице медики вернули пациента к дому. Родные мужчины рассказывают, что повторно вызванная скорая возила его в разные клиники, но везде пациента отказывались принимать.

Бригады скорой помощи выезжали к пациенту в установленные нормативные сроки. цитата из сообщения Минздрава Краснодарского края

В ведомстве подчеркнули, что каждому пациенту с подозрением на коронавирус делают КТ-исследование, после которого врачи принимают решение о госпитализации или продолжении амбулаторного лечения.

Ранее мы писали, что в Петербурге введут общую электронную запись на вакцинацию от COVID-19.

Видео: Instagram/denis.poddubny