На Кубани произошел пожар в ТЦ

Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки.

В станице Тбилисская в Краснодарском крае произошел пожар в торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел утром 25 декабря. Диспетчеру местного пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в здании. Площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров. Позже стало известно, что пожар начался в магазине одежды, после чего пламя охватило весь ТЦ.

Над тушением пожара работали 63 человека и 18 единиц техники. Пострадавших нет. В настоящий момент возгорание ликвидировано. Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки

Ранее мы сообщали, что во Владивостоке произошел пожар в ночном клубе.

Видео: Telegram / ЧП Краснодара и края