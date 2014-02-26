Сотрудники заведения смогли потушить возгорание своими силами.

Во Владивостоке произошел пожар в ночном клубе Unique. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в ночь на 25 декабря. Во время проведения праздничного мероприятия один из посетителей поджег потолок заведения. В это время в клубе находилось большое количество народу.

Сотрудники заведения смогли потушить возгорание своими силами. Пострадавших нет. Прокуратура Владивостока проверит информацию о случившемся.

Ранее мы сообщали, что во время пожара в кемеровском доме престарелых погибли 20 человек.

Видео: Telegram / Baza