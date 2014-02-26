Во Владивостоке произошел пожар в ночном клубе Unique. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в ночь на 25 декабря. Во время проведения праздничного мероприятия один из посетителей поджег потолок заведения. В это время в клубе находилось большое количество народу.
Сотрудники заведения смогли потушить возгорание своими силами. Пострадавших нет. Прокуратура Владивостока проверит информацию о случившемся.
Ранее мы сообщали, что во время пожара в кемеровском доме престарелых погибли 20 человек.
Видео: Telegram / Baza
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