Граждане по-прежнему смогут с 10:00 до 16:00 передвигаться по муниципалитетам на личных авто.

На Кубани продлят карантин до 30 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба.

По его словам, инфекция продолжает распространяться, несмотря на режим самоизоляции. Кондратьев заявил, что в регионе ещё не было пика заболеваемости. Поэтому карантин будет продлён до 30 апреля.

Это вынужденная мера. Нельзя три недели провести в карантине и обрушить тот результат, который есть. Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края

Он добавил, что ситуация с заражаемостью контролируема. При этом Кубань занимает восьмое место среди регионов России по количеству случаев COVID-19.

Две недели назад даже в десятку не входили.

Граждане по-прежнему смогут с 10:00 до 16:00 передвигаться по муниципалитетам на личных авто. Все предприятия, которым до этого разрешили работать, продолжат функционировать.

Ранее мы рассказывали, что на Кубани вводятся новые правила карантина.

Видео: Заседание краевого оперативного штаба Краснодарского края