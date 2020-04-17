На Кубани продлят карантин до 30 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба.
По его словам, инфекция продолжает распространяться, несмотря на режим самоизоляции. Кондратьев заявил, что в регионе ещё не было пика заболеваемости. Поэтому карантин будет продлён до 30 апреля.
Это вынужденная мера. Нельзя три недели провести в карантине и обрушить тот результат, который есть.
Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края
Он добавил, что ситуация с заражаемостью контролируема. При этом Кубань занимает восьмое место среди регионов России по количеству случаев COVID-19.
Две недели назад даже в десятку не входили.
Граждане по-прежнему смогут с 10:00 до 16:00 передвигаться по муниципалитетам на личных авто. Все предприятия, которым до этого разрешили работать, продолжат функционировать.
Ранее мы рассказывали, что на Кубани вводятся новые правила карантина.
Видео: Заседание краевого оперативного штаба Краснодарского края
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