"Хонда" столкнулась с Iveco.

На Кубани при ДТП с грузовиком погибли три человека. Об этом рассказали представители местных правоохранительных органов по Краснодарскому краю. В МВД уточнили, что трагедия произошла вечером 27 ноября. Лоб в лоб на трассе около поселка Джубга столкнулись грузовик и легковушка

Около 22:00 на 51-м километре автодороги "Джубга - Сочи" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей сообщение ГУ МВД по региону

На данный момент известно, что на месте аварии скончались два пассажира легкового автомобиля, а также водитель. Ведется проверка обстоятельств ДТП. По предварительной информации, водитель на "Хонде" не справился с управлением и врезался в грузовик Iveco, который двигался во встречном направлении.

На пересечении Гаккелевской и Богатырского произошло ДТП со скорой.

Фото: Piter.tv