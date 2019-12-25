На Кубани при ДТП с грузовиком погибли три человека. Об этом рассказали представители местных правоохранительных органов по Краснодарскому краю. В МВД уточнили, что трагедия произошла вечером 27 ноября. Лоб в лоб на трассе около поселка Джубга столкнулись грузовик и легковушка
Около 22:00 на 51-м километре автодороги "Джубга - Сочи" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей
сообщение ГУ МВД по региону
На данный момент известно, что на месте аварии скончались два пассажира легкового автомобиля, а также водитель. Ведется проверка обстоятельств ДТП. По предварительной информации, водитель на "Хонде" не справился с управлением и врезался в грузовик Iveco, который двигался во встречном направлении.
На пересечении Гаккелевской и Богатырского произошло ДТП со скорой.
Фото: Piter.tv
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