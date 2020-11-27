  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:43
77
smirenny
Код вставки плеера

На пересечении Гаккелевской и Богатырского произошло ДТП со скорой

0 0

В аварии пострадал фельдшер.

Вечером в пятницу, 27 ноября, на перекрестке Гаккелевской улицы и Богатырского проспекта произошло ДТП с участием скорой помощи, сообщил источник в правоохранительных органах.

Машина скорой помощи столкнулась с "Хендаем". Пострадавшего фельдшера госпитализировали с черепно-мозговой травмой. По предварительной информации, в скорой было три человека: водитель и два медика.

В распоряжении Piter.TV попала видеозапись момента столкновения. На кадрах видно, что у машины были включены проблесковые маячки. Водитель скорой проезжал перекресток в тот момент, когда в него на большой скорости врезалась легковушка. 

Ранее мы писали, что на перекрестке Каменноостровского проспекта и улицы Профессора Попова сломался светофор.

Видео: Piter.TV  

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии