Известно, что все пятеро вернулись из-за границы - Испании, Франции, Бразилии, Турции и Чехии.

На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края по борьбе с новой инфекцией 1 апреля.

Новые заражённые — и двое мужчин. Младшему из них 35 лет, старшему — 69. Инфицирование двоих зафиксировали в Сочи, у остальных — в Краснодаре.

Известно, что все пятеро вернулись из-за границы - Испании, Франции, Бразилии, Турции и Чехии.

Всего в Краснодарском крае провели 10 306 лабораторных исследований на COVID-19. 22 теста оказались положительными. 26 анализов показали предварительный положительный результат на коронавирус.

Ранее мы сообщали, что коронавирусу предрекли "агрессивную" опасную замену.

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