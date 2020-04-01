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Сегодня, 12:03
2008
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На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

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Известно, что все пятеро вернулись из-за границы - Испании, Франции, Бразилии, Турции и Чехии.

На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края по борьбе с новой инфекцией 1 апреля.

Новые заражённые — и двое мужчин. Младшему из них 35 лет, старшему — 69. Инфицирование двоих зафиксировали в Сочи, у остальных — в Краснодаре.

Известно, что все пятеро вернулись из-за границы - Испании, Франции, Бразилии, Турции и Чехии.

Всего в Краснодарском крае провели 10 306 лабораторных исследований на COVID-19. 22 теста оказались положительными. 26 анализов показали предварительный положительный результат на коронавирус.

Ранее мы сообщали, что коронавирусу предрекли "агрессивную" опасную замену.

Видео: Youtube/360 GorodArmavir

Теги: коронавирус, краснодарский край, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 13:36

Сжечь уставших))

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 13:41

За что Краснодар страдает.от людей. Вести себя не умеют.как хочется в СССР. ГДЕ УЧИЛИ себя вести не умеешь разговор был короткий наказание. Едут и едут из этой заграницы...

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