Новая инфекция придет, когда медики разберутся с эпидемией коронавируса.

Коронавирусу предрекли "агрессивную" опасную замену. Об этом журналистам "Вечерней Москвы" рассказал доктор медицинских наук, профессор в области эпидемиологии Игорь Гундарев. Медик уверен, что в будущем человечество ждет еще большая опасность, чем коронавирусная инфекция, вызванная SARS-CoV-2.

Эксперт добавил, что новая болезнь придет на замену COVID-19, когда человечеству удастся преодолеть эпидемию данного заболевания. Гундарев напомнил, что уже сейчас понятно, что коронавирус оказывается сильнее, чем обычный грипп. В связи с этим можно предполагать, что следующая инфекция будет еще более "агрессивнее".

Напомним, что ранее американским ученым удалось установить, что SARS-CoV-2 можно обнаружить в анализах кала и мокроты даже после того, как его не оказалось в пробах, взятых из носоглотки.

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