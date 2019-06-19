Опубликовано видео с места аварии на Кубани, где пассажирский автобус протаранил грузовик

В ДТП пострадали 17 человек, 10 из них в больнице с травмами различной тяжести.

Сегодня утром, 19 июня, в Краснодарском крае в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком пострадали 17 человек.

Сообщается, что ДТП произошло в Северском районе Кубани около 7:45 утра. Пассажирский автобус следовал из Ахтырского в Краснодар. В СМИ сообщается, что водитель превысил скорость и "догнал" попутный грузовик.

На опубликованных кадрах видно, что автобус врезался в груженый мешками длинномер с прицепом. В результате аварии 17 человек получили различные травмы. 10 пострадавшим потребовалась госпитализация.

Сегодня ранее: В Москве в ходе массовой драки зарезали мужчину, трое в больнице.

Видео: HUE