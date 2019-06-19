В Москве возле станции "Электрозаводская" в массовой драке погиб один человек и трое пострадали

Местные жители опубликовали видео, где произошла драка между трудовыми мигрантами из Киргизии.

Сегодня, 19 июня, в Москве произошла массовая драка, в ходе которой один человек погиб.

Сообщается, что трудовые мигранты из Киргизии собрались в одном из кафе столицы, чтобы погулять и расслабиться. В ходе застолья отдыхающие перебрали спиртного, и между ними возникла ссора, переросшая в драку. В драке в ход пошли ножи. В результате один человек скончался, еще трое участников потасовки получили ножевые ранения.

Сейчас полиция разбирается в деле, выясняя все подробности происшествия. В соцсетях сообщают, что смертельно раненый мужчина смог доползти до метро "Электрозаводская" и попросить помощи.

Видео: MDK

Фото: HUE