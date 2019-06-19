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В Москве возле станции "Электрозаводская" в массовой драке погиб один человек и трое пострадали

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Местные жители опубликовали видео, где произошла драка между трудовыми мигрантами из Киргизии.

Сегодня, 19 июня, в Москве произошла массовая драка, в ходе которой один человек погиб.

Сообщается, что трудовые мигранты из Киргизии собрались в одном из кафе столицы, чтобы погулять и расслабиться. В ходе застолья отдыхающие перебрали спиртного, и между ними возникла ссора, переросшая в драку. В драке в ход пошли ножи. В результате один человек скончался, еще трое участников потасовки получили ножевые ранения.

Сейчас полиция разбирается в деле, выясняя все подробности происшествия. В соцсетях сообщают, что смертельно раненый мужчина смог доползти до метро "Электрозаводская" и попросить помощи.

Видео: MDK

Фото: HUE

Теги: массовая драка, мигранты, москва криминал, москва мигранты, новости москвы, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 10:37

Надо толерантнее относиться к выходцам с гор, степей и джунглей! Они тоже человеки и имеют право проявлять свои национальные черты и способности! Не надо оскорблять ни их религию, ни их национальные традиции! Пусть живут с нами и мы их любим... 
 

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