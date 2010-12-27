На Кубани в Кропоткине 50 школьников попали в больницу с отравлением

По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело.

В Кропоткине в одной из школ города 50 детей получили отравление.

Следственные органы по Краснодарскому краю сообщают, что 9 ноября в больницы города с признаками отравления поступили 50 школьников в возрасте от 7 до 15 лет. Все они сейчас находятся в медучреждениях, где проходят лечение.

По данному факту Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех причин ЧП. Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: Piter.TV