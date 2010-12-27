На Кубани в Кропоткине 50 школьников попали в больницу с отравлением

В Кропоткине в одной из школ города 50 детей получили отравление.
Следственные органы по Краснодарскому краю сообщают, что 9 ноября в больницы города с признаками отравления поступили 50 школьников в возрасте от 7 до 15 лет. Все они сейчас находятся в медучреждениях, где проходят лечение.
По данному факту Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех причин ЧП. Расследование уголовного дела продолжается.
Сегодня ранее: В Москве из окна 9 этажа выпала женщина с 2 маленькими детьми.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )