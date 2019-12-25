На Кубани от коронавируса скончалась 25-летняя девушка

Медики пытались спасти жизнь молодой пациентке, она несколько дней была на аппарате ИВЛ и получала все рекомендованное лечение.

В Краснодарском крае за сутки скончалось 2 пациентки от осложнений коронавирусной инфекции, одной из них было всего 25 лет.

Издание "Сочи Стрим" сообщает, что на Кубани от коронавируса умерла 25-летняя девушка, жительница Тимашевска. Она была переведена в СКИБ из Красноармейской ЦРБ в пятницу, 19 июня. У пациентки была тяжелая форма двусторонней пневмонии, вызванная коронавирусом. Девушка находилась на аппарате ИВЛ и получала все необходимое лечение, но медики спасти ее не смогли.

Уточняется, что течение болезни осложнялось хроническими заболеваниясми, гипертонией и хронической сердечной недостаточностью.

Сегодня ранее: В Липецке от коронавируса умерла 27-летняя пациентка.

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