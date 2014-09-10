На Кубани легковой автомобиль столкнулся с "Камазом": есть погибшие

Полиция сообщила о трех жертвах в результате автомобильной аварии.

Три человека, включая несовершеннолетнего пассажира, погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым транспортным средством. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления правоохранительных органов по Краснодарскому краю. Известно, что легковушка ударилась о "Камаз" на территории Каневского района. ДТП зафиксировано на дороге "Октябрьская - Павловская - Новопластуновская". Согласно предварительным данным от полиции, шофер легковой машины заснул за рулем, поэтому выехал на полосу встречного движения.

Водитель "Тойота Сиента" выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено, и столкнулся с "Камазом". До приезда медиков на месте ДТП погибли трое человек, в том числе ребенок 2012 года рождения. пресс-служба МВД РФ по Кубани

В аварии под Выборгом пострадали трое детей.

Фото и видео: ГУ МВД России по Краснодарскому краю (Telegram / 23 МВД)