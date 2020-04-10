На Кубани карантин сменили режимом самоизоляции до 18 апреля. Соответствующее заявление сделал губернатор Краснодарского края Владимир Кондратьев.
По его словам, ограничительные меры продлены до полуночи 18 апреля по рекомендациям инфекционистов.
И скорее всего продлеваться больше не будет, - отметил глава субъекта.
По его словам, с 12 до 18 апреля будут открыты ярмарки выходного дня, продуктовые рынки, СТО и автомойки, работающие в режиме самообслуживания.
Кондратьев отметил, что его ругали за жёсткие меры, но они помогли стабилизировать в регионе эпидемиологическую обстановку.
Нам удалось предотвратить залповое распространение инфекции, - сказал он.
По последней информации в Краснодарском крае коронавирусом заразились 125 человек. Зафиксировано три смерти.
Ранее глава Кубани пообещал оперативную поддержку жителям региона.
Видео: Instagram / kondratyevvi
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