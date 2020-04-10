В Краснодарском крае коронавирусом заразились 125 человек.

На Кубани карантин сменили режимом самоизоляции до 18 апреля. Соответствующее заявление сделал губернатор Краснодарского края Владимир Кондратьев.

По его словам, ограничительные меры продлены до полуночи 18 апреля по рекомендациям инфекционистов.

И скорее всего продлеваться больше не будет, - отметил глава субъекта.

По его словам, с 12 до 18 апреля будут открыты ярмарки выходного дня, продуктовые рынки, СТО и автомойки, работающие в режиме самообслуживания.

Кондратьев отметил, что его ругали за жёсткие меры, но они помогли стабилизировать в регионе эпидемиологическую обстановку.

Нам удалось предотвратить залповое распространение инфекции, - сказал он.

По последней информации в Краснодарском крае коронавирусом заразились 125 человек. Зафиксировано три смерти.

Ранее глава Кубани пообещал оперативную поддержку жителям региона.

Видео: Instagram / kondratyevvi