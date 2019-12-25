На Кубани число инфицированных коронавирусом за сутки возросло на 99 человек

Общее количество зараженных в Краснодарском крае свыше 1 700 человек.

На Кубани коронавирус за сутки выявили почти у 100 человек.

Стопкоронавирус.РФ сообщает, что за истекшие сутки в Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 99 человек. Таким образом, количество инфицированных в регионе с начала эпидемии равняется 1 723 человек. Из них 554 человека выздоровели, 21 пациента скончались.

Новые случаи коронавируса распределены по региону следующим образом:

Краснодар - 40 человек

Сочи - 16 человек

Кавказский райоy - 7 человек

Армавир - 5 человек

Отрадненский район - 5 человек

Славянский район - 3 человека

Белореченский район - 3 человека

Гулькевичский район - 3 человека

Динский район - 2 человека

В Новороссийске, Горячем Ключе, Щербиновском, Ейском, Тихорецком, Апшеронском, Абинском, Мостовском, Курганинском, Приморско-Ахтарском, Крыловском, Брюховецком, Ленинградском, Кореновском и Успенском районах по 1 инфицированному.

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Фото: Piter.TV,