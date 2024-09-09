Водитель машины погиб на месте.

На Кубани автомобиль въехал в детскую площадку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Инцидент произошел днем 8 сентября в станице Переяславской. По данным следствия, водитель автомобиля не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в детскую площадку, прилегающую к дому. Предварительно установлено, что ему стало плохо во время вождения.

В результате ДТП пострадали трое детей. Их госпитализировали с различными травмами. Водитель погиб на месте.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти погиб водитель легковушки, врезавшись в грузовик.

Видео: Telegram / 23 МВД