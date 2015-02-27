На Кубани 16-летний подросток топором убил бабушку

Юноша расправился с жертвой о время бытовой ссоры.

Убийство женщины топором совершено в Туапсе в Краснодарском крае, возбуждено уголовное дело. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители регионального управления Следственного комитета. Известно, что в настоящее время обвинение в преступлении предъявлено внуку погибшей (по части 1 статьи 105 УК РФ). Речь идет о 16-летнем подростке. Предположительно, именно юноша расправился с 58-летней родственницей.

Обвиняемый и его бабушка находились дома в поселке Южном. В ходе ссоры, возникшей между ними на бытовой почве, фигурант топором нанес родственнице множественные удары в область головы, от которых она скончалась на месте происшествия. пресс-служба СК РФ по региону

После совершения преступления юноша спрятал топор и скрылся с места происшествия. Позже молодого человека поймали правоохранительные органы. На допросе подросток признался в злодеянии. Он показал оперативникам место, куда спрятал оружие. По решению судебной инстанции на время следствия фигурант расследования арестован. В его отношении назначено проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Фото и видео: Следственный комитет России