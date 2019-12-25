  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Кржижановского сгорел строительный вагончик
Сегодня, 14:19
123
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Кржижановского сгорел строительный вагончик

0 0

Постройку тушили 10 спасателей и две спецмашины.

В Невском районе сегодня, 24 декабря, произошел пожар. На улице Кржижановского сгорел строительный вагончик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 13:18. Выяснилось, что огонь распространился по всей площади помещения.  Спустя 24 минуты пожар ликвидировали. 

Сведения о пострадавших не поступали. К тушению пожара привлекались  2 единицы техники и 10 спасателей.

Ранее на Piter.tv: в Луге 50-летний мужчина получил травму головы из-за схода наледи и снега с крыши.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар на кржижановского, сгорел строительный вагончик
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии