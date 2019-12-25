На Кржижановского сгорел строительный вагончик

В Невском районе сегодня, 24 декабря, произошел пожар. На улице Кржижановского сгорел строительный вагончик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила диспетчеру в 13:18. Выяснилось, что огонь распространился по всей площади помещения. Спустя 24 минуты пожар ликвидировали.
Сведения о пострадавших не поступали. К тушению пожара привлекались 2 единицы техники и 10 спасателей.
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Фото: Piter.tv
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