На Крестовском острове поселился молодой нерпенок

Малыш самостоятельно добывает рыбу и медленно набирает вес.

На Елагином и Крестовском островах заметили необычного поселенца - у берега Невы обосновался нерпенок. Об этом сообщили в ВК-сообществе Фонда друзей балтийской нерпы.

Очевидцы рассказывают, что маленького путешественника заметили еще в мае. Днем он охотится на рыбу, а ближе к вечеру - отдыхает на берегу. За судьбой ластоногого внимательно следят прохожие и местные сотрудники охраны.

Как отмечают специалисты, нерпенок выглядит достаточно здоровым и сможет самостоятельно прокормить себя.

Внешне малыш выглядит на четверочку с минусом, поэтому его ловить и перевозить на Ладогу не стоит. Там ему придется заново адаптироваться к новой обстановке, а запасов жирка нерпенку для этого может и не хватить. отметили в Фонде друзей балтийской нерпы

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Фото: ВКонтакте / sealrescue