На Красносельском шоссе столкнулись маршрутка и два автомобиля. Есть пострадавшие

Пострадали три пассажира маршрутного такси №445.

В пятом часу дня, 15 августа, пользователи соцсетей рассказали об аварии на участке Красносельского шоссе. На кадрах видео, выложенных в группе "Транспортный коллапс Красное село", видно, как маршрутный автобус въехал в два автомобиля. Очевидцы сообщили, что "Мерседес", перевозивший пассажиров по маршруту 445, въехал в "Митцубиси" и "Тойоту". Машины ждали зеленого сигнала светофора и не двигались.

Авария произошла перед объездной дорогой. Из-за происшествия на участке шоссе собралась пробка размером более трех километров.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за медицинской помощью обратились трое пассажиров маршрутки. У 54-летней женщины оказался переломан нос и черепно-мозговая трамва. Также пострадали 26-летний мужчина и 75-летняя пассажирка, получившие легкие травмы. Авария зафиксирована у дома №5 по проспекту Ленина.

Ранее Piter.TV сообщал об аварии с маршрутным автобусом на Ленинском проспекте.

Видео: Данила Кириленко / "ВКонтакте", отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти