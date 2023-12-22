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На Красносельском шоссе откроется детский сад 13 марта
Сегодня, 15:24
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На Красносельском шоссе откроется детский сад 13 марта

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Воспитанники смогут посещать бассейн, спортивный и музыкальный залы.

В среду, 13 марта, на Красносельском шоссе, 44, корпус 2, откроется детский сад. Учреждение рассчитано на 12 групп. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга. 

Детсад будут посещать дети раннего и дошкольного возраста. Здесь будут обучаться 220 воспитанников. 

Малыши смогут посещать бассейн, спортивный и музыкальный залы, которые находятся прямо в здании детсада. На территории учреждения сделали две прогулочные площадки и метеостанцию. У каждой группы будет своя песочница. Площадки оборудованы скамейками и беседками. 

Для занятий физической культурой на улице возле детсада построили  две спортивные площадки, имеющие специальное, безопасное покрытие со спортивным оборудованием, зоной подвижных игр.

Все помещения отвечают нормам санитарной и пожарной безопасности, добавили в пресс-службе администрации города. 

Ранее мы писали, что в Шушарах достроили детский сад на 190 мест.

Фото: Pxhere

Теги: дети, детский сад, красносельское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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