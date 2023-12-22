На Красносельском шоссе откроется детский сад 13 марта

Воспитанники смогут посещать бассейн, спортивный и музыкальный залы.

В среду, 13 марта, на Красносельском шоссе, 44, корпус 2, откроется детский сад. Учреждение рассчитано на 12 групп. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Детсад будут посещать дети раннего и дошкольного возраста. Здесь будут обучаться 220 воспитанников.

Малыши смогут посещать бассейн, спортивный и музыкальный залы, которые находятся прямо в здании детсада. На территории учреждения сделали две прогулочные площадки и метеостанцию. У каждой группы будет своя песочница. Площадки оборудованы скамейками и беседками.

Для занятий физической культурой на улице возле детсада построили две спортивные площадки, имеющие специальное, безопасное покрытие со спортивным оборудованием, зоной подвижных игр.

Все помещения отвечают нормам санитарной и пожарной безопасности, добавили в пресс-службе администрации города.

Ранее мы писали, что в Шушарах достроили детский сад на 190 мест.

Фото: Pxhere