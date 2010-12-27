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На Краснопутиловской выпал снег. Виновником стал холодильник
Сегодня, 19:57
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arteliseev

На Краснопутиловской выпал снег. Виновником стал холодильник

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При этом температура воздуха в городе не опускалась ниже нуля.

Днем 15 августа в соцсетях появилась информация о том, что у дома №98 на Краснопутиловской улице были найдены залежи снега. Такое внезапное появление зимы удивило горожан. 

Позже в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" появилась информация, что  причиной появления снега стала разморозка холодильника, необходимого для ремонта труб. Для перевозки определенные детали необходимо доставлять в охлажденном виде. В настоящее время сугробы убраны. 

Отметим, что в настоящее время работы по этому адресу проводит "Водоканал Санкт-Петербурга".

Ранее Piter.TV сообщал, что по данным специалистов Финский залив обмелел.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: город, курьезы, снег, соцсети
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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