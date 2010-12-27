На Краснопутиловской выпал снег. Виновником стал холодильник

Днем 15 августа в соцсетях появилась информация о том, что у дома №98 на Краснопутиловской улице были найдены залежи снега. Такое внезапное появление зимы удивило горожан.
Позже в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" появилась информация, что причиной появления снега стала разморозка холодильника, необходимого для ремонта труб. Для перевозки определенные детали необходимо доставлять в охлажденном виде. В настоящее время сугробы убраны.
Отметим, что в настоящее время работы по этому адресу проводит "Водоканал Санкт-Петербурга".
Ранее Piter.TV сообщал, что по данным специалистов Финский залив обмелел.
Фото: vk.com/spb_today
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