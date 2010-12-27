Специалисты: Финский залив обмельчал

Уровень воды опустился примерно на пять сантиметров.

Во вторник, 13 августа. стало известно. что уровень воды в Финском заливе опустился. Такое заявление сделали специалисты Дирекции комплекса защитных сооружений.

Известно, уровень воды опустился на 5 сантиметров, несмотря на сильные ливни в Северной столице. По словам экспертов, такой исход можно считаnь незначителmным и естественным. Переживать за обмеление залива не стоит.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, с 12 по 15 августа в Петербурге ожидаются ливни. "Водоканал" намерен выделить около 30 дополнительных аварийных бригад, которые займутся устранениями подтоплений.

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