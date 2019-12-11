На Краснопутиловской улице заметили коня без седока

Петербуржцы и раньше видели эту лошадь.

В среду, 4 ноября, в Кировском районе петербуржцы заметили коня и поделились видеозаписью в соцсети.

По Краснопутиловской улице в сторону проспекта Стачек пробежал пятнистый рысак без седока. В комментариях под видеозаписью петербуржцы быстро напомнили о песне Олега Газманова "Есаул", в которой лирический герой "бросил коня". Также горожане отметили, что конь сбегает не первый раз.

Поймали ли коня, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что у метро "Ленинский проспект" столкнулись две иномарки.

Видео: "Мегаполис"