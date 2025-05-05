В Хабаровске конь по кличке "Заклинатель" сбежал в город и спровоцировал ДТП

Владельцу животного придется выплатить штраф.

Конь орловской рысистой породы на территории города Хабаровска сбежал от хозяина, после чего спровоцировал ДТП. Согласно сообщению от регионального управления правоохранительных органов, в настоящее время хозяин животного оштрафован. В пресс-службе местной полиции указали, что ранее оперативники получили через дежурную часть ряд сообщений от граждан о том, что на проезжей части находится лошадь без всадника. Заявители указали, что на перекрестке улиц Большой и Демьяна Бедного непарнокопытное животное едва не попало под колеса автомобиля. Конь повредил иномарку. По социальным сетям распространился видеоролик, на котором показано, что сначала животное выбегает на оживленную дорогу, после чего сталкивается в легковым автомобилем.

Владельцем лошади оказался 50-летний уроженец Приморского края. Он проживает в частном доме в нескольких сотнях метров от места аварии. Мужчина пояснил, что конь по кличке "Заклинатель" самостоятельно покинул подворье. пресс-служба полиции по региону

На мужчину-владельца был составлен протокол по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ за нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения. Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа в 800 рублей. Сейчас конь возвращен хозяину.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости