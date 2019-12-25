В Фонд друзей балтийской нерпы привезли 32-го тюленя

Тюленёнка доставили из парка Дубки в Сестрорецком районе.

В Фонде друзей балтийской нерпы рассказали, что накануне в организацию доставили очередного, 32-ого тюленёнка из парка Дубки в Сестрорецком районе.

В пресс-релизе фонда упомянута особая роль семьи Кац, членов попечительского совета Фонда. Именно они в 2020 году три недели подряд обследовали побережье близ Сестрорецка после сильного шторма, найдя троих новорождённых детёнышей балтийской нерпы.

Организация подчеркнула значимость участия энтузиастов, выразив радость от повторного сотрудничества.

Ранее мы сообщили о том, что на берегу Финского залива в районе мыса Серая Лошадь около Чёрной Лахты спасли раненого детёныша тюленя. Очевидцы оперативно организовали эвакуацию малыша. Сейчас тюленя доставляют к специалистам для оказания ветеринарной помощи. Эксперты отмечают, что в весенний период на берегах Финского залива часто находят ослабленных детенышей ластоногих, что связано с периодом их естественного отлучения от матерей.

Фото: Фонд друзей балтийской нерпы