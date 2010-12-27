На Краснопутиловской улице обворовали квартиру

Вор вынес ювелирные украшения и деньги.

19 октября полицейские Кировского района получили сообщение о краже из квартиры на Краснопутиловской улице, сообщила пресс-служба ГУ МВД Петербурга.

Как выяснилось, 32-летний неработающий мужчина пожаловался охранникам правопорядка, что неизвестный злоумышленник отжал стеклопакет в квартире петербуржца, залез в жилище и похитил ценные вещи. Пострадавший лишился 130 тысяч рублей, ювелирных и золотых украшений.

Возбуждено уголовное дело о краже, полицейские начали розыск вора.

Ранее начальницу медицинского центра Алмазова ограбили на 3,3 млн рублей.

Фото: Piter.TV